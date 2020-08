God’s Trigger gratis per PC: come scaricarlo

Matteo Tontini,

Epic Games fa un nuovo regalo a tutti i giocatori che hanno un account sul suo negozio digitale: offre infatti gratuitamente God’s Trigger, titolo frenetico e ricco di esplosioni da giocare in singolo o in multiplayer, ed Enter the Gungeon, shoot ‘em up dallo stile grafico retro.

God’s Trigger permetterà agli utenti di accedere a una vasta gamma di armi, abilità speciali e attacchi in mischia per massacrare nemici con rapidità e precisione. Il gioco è anche molto sanguinolento, motivo per cui è consigliato a un pubblico di adulti.

Enter the Gungeon, invece, è un dungeon crawler caratterizzato da tremendi scontri a fuoco, che metterà a dura prova i riflessi degli utenti. I giocatori saranno chiamati a scoprire misteriosi segreti, raccogliere tesori preziosi e ad affrontare difficili boss fight.

Come scaricare gratis God’s Trigger ed Enter the Gungeon

Per effettuare il download di God’s Trigger ed Enter the Gungeon in via del tutto gratuita è molto semplice. Basta andare sull’Epic Games Store e accedere con il proprio account (nel caso in cui non se ne abbia uno, lo si può creare gratuitamente). Poi dirigersi nella sezione Negozio e selezionare la pagina relativa al titolo desiderato sotto la voce Giochi gratis.

A questo punto non resta che fare clic sul pulsante Ottieni e procedere all’acquisto (il costo sarà ovviamente azzerato). Val la pena sottolineare che entrambi i giochi possono essere riscattati gratuitamente fino alle 17:00 del 27 agosto, dopodiché torneranno al loro prezzo di listino – facendo spazio a una nuova offerta sullo store (la scorsa settimana è stato possibile riscattare per sole 24 ore A Total War Saga: Troy).