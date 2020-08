Samsung Galaxy Buds+ in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

Gli eleganti auricolari wireless in-ear di Samsung, i Galaxy Buds+, sono temporaneamente in offerta su Amazon in occasione dell’uscita dei Galaxy Buds Live. Molto apprezzati dagli utenti, anche per il prezzo più accessibile rispetto alla versione top di gamma, i Galaxy Buds+ possono vantare altoparlanti a 2 vie che garantiscono un suono di qualità AKG con toni alti ricchi e bassi profondi.

Tre i microfoni di cui sono dotati i Galaxy Buds+ per chiamate dall’audio cristallino e in grado di isolare la vostra voce dai rumori di sottofondo. Davvero ottima anche la durata della batteria: 11 ore di durata coi soli auricolari, che salgono a ben 22 ore con la custodia di ricarica. Non solo: in appena 3 minuti di ricarica otterrete fino ad un’ora di ascolto senza interruzioni.

Coi Galaxy Buds+ potete dire addio ad ogni cavetto. È sufficiente un caricabatterie wireless Qi per ricaricare la custodia degli auricolari o, in alterativa, se siete in possesso di uno smartphone Galaxy – Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Note10, Note10+, Note10 5G e Note10+ 5G – potete sfruttare la Condivisione di Ricarica Rapida.

Quattro le versioni di Galaxy Buds+ in offerta su Amazon: bianco, blu, nero e rosso. L’offerta include la spedizione veloce gratuita per gli utenti di Amazon Prime.