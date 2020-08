90 giorni di Amazon Music Unlimited per la Gaming Week

Redazione Webnews,

In occasione della Gaming Week, una settimana di offerta dedicate al mondo dei videogiochi, Amazon ha deciso di fare un regalo ai tanti acquirenti che fino al 26 agosto acquisteranno anche soltanto uno dei prodotti in offerta: 90 giorni di Amazon Music Unlimited in regalo.

I vantaggi di Amazon Music Unlimited sono ben noti: accesso illimitato a più di 60 milioni di brani, senza pubblicità e anche in modalità offline sui dispositivi associati al vostro account, da PC a Mac, passando per smartphone, tablet, smart speaker e molto altro.

Chi acquista almeno uno dei prodotti pubblicizzati per la Gaming Week – trovate l’elenco a questo indirizzo – non dovrà far altro che attendere la conferma di Amazon per l’attivazione dei 90 giorni gratuiti di Amazon Music Unlimited. Le condizioni della promozione, infatti, spiegano che l’utente non deve fare nulla, a meno che non abbia mai eseguito l’accesso al servizio di streaming musicale:

Dopo l’acquisto di un prodotto idoneo e la spedizione dell’ordine, un codice promozionale per un periodo d’uso gratuito di 90 giorni di Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale verrà applicato automaticamente al tuo account. Per usufruire dei 90 giorni d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited, devi registrarti entro 30 giorni dalla spedizione del prodotto idoneo.

Amazon precisa che trascorso il periodo di 90 giorni, l’abbonamento proseguirà automaticamente al costo mensile di 9,99 EUR e potrà essere annullato in qualsiasi momento“.