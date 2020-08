Messi e Ronaldo sulla copertina di PES 2021

Redazione Webnews,

A poche settimane dalla conferma che PES 2021 sarebbe stato soltanto un aggiornamento e non un nuovo titolo vero e proprio, oggi Konami ha svelato la copertina ufficiale della Standard Edition di quello che è stato ribattezzato PES 2021 SEASON UPDATE.

Konami ha scelto di mettere in copertina due delle più grandi leggende del calcio, Lionel Messi del Barcellona e Cristiano Ronaldo della Juventus, insieme a due tra i nuovi talenti del calcio, Marcus Rashford del Manchester United e Alphonso Davies del Bayern Monaco.

Nell’annunciare la copertina della versione standard di questo aggiornamento per PES 2020, Konami ha confermato anche la data di uscita del titolo: 15 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Pur trattandosi di un aggiornamento, PES 2021 SEASON UPDATE non richiederà ai giocatori di essere in possesso di PES 2020 o PES 2020 LITE. Chi prenoterà una delle cinque Club Edition annunciate – Arsenal, Barcelona, FC Bayern Monaco, Juventus e Manchester United – attraverso il gioco riceverà uno sconto del 20%.