Bonus PC e Internet: 5 tablet sotto i 300 euro

Il Bonus PC e Internet dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo e, salvo slittamenti e modifiche dell’ultimo minuto, dovrebbe permettere alle famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20 mila euro di beneficiare di 500 euro da spendere per la connessione internet e per l’acquisto di dispositivi con cui navigare online.

Il bonus, così come anticipato dalla Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, sarà diviso in due parti: fino a 200 euro a famiglia saranno destinati alle connessioni veloci, mentre fino a 300 euro si potranno utilizzare per acquistare un tablet o uno smartphone.

Che tipo di tablet si può acquistare con un massimo di 300 euro? Abbiamo deciso di rispondere a questa domanda proponendovi 5 soluzioni che non soltanto rientrano in quella fascia di prezzo, ma che hanno caratteristiche di tutto rispetto e possono essere utilizzata per la didattica a distanza o come supporto allo smart working.

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Sistema operativo : Android 9 Pie

: Android 9 Pie Display : 10.1 pollici (1920 x 1200 pixel)

: 10.1 pollici (1920 x 1200 pixel) Dimensioni : 24,5 x 14,9 x 0,8 cm

: 24,5 x 14,9 x 0,8 cm Peso : 476 g

: 476 g Processore :

: Memoria : 2 GB di RAM

: 2 GB di RAM Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Fotocamera principale : 8 MP

: 8 MP Fotocamera anteriore : 5 MP

: 5 MP Batteria: 6150 mAh

HUAWEI T5 Mediapad

Sistema operativo : Android 8.0

: Android 8.0 Display : 10.1″ (1920 x 1200 pixel)

: 10.1″ (1920 x 1200 pixel) Dimensioni : 24,3 x 16,4 x 0,8 cm

: 24,3 x 16,4 x 0,8 cm Peso : 460 g

: 460 g Processore : Intel Cortex A5

: Intel Cortex A5 Memoria : 3 GB di RAM

: 3 GB di RAM Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Fotocamera principale : 5 MP

: 5 MP Fotocamera anteriore : 2 MP

: 2 MP Batteria: 5.100 mAh

Lenovo Tab M10 Plus

Sistema operativo : Android 9.0

: Android 9.0 Display : Full HD da 10.3″ (1920 x 1200 pixel)

: Full HD da 10.3″ (1920 x 1200 pixel) Dimensioni : 24,4 x 15,3 x 0,8 cm

: 24,4 x 15,3 x 0,8 cm Peso : 762 g

: 762 g Processore : MediaTek Helio P22T Tab, octa-core, 4 A53 a 2,3 GHz, 4 A53 a 1,8 GHz

: MediaTek Helio P22T Tab, octa-core, 4 A53 a 2,3 GHz, 4 A53 a 1,8 GHz Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera principale : 8 MP

: 8 MP Fotocamera anteriore : 5 MP

: 5 MP Batteria: 5.000 mAh

Amazon Fire HD 8

Sistema operativo : Amazon FireOS

: Amazon FireOS Display : 8″ (1280 x 800 pixel)

: 8″ (1280 x 800 pixel) Dimensioni : 202 x 137 x 9,7 mm

: 202 x 137 x 9,7 mm Peso : 335 g

: 335 g Processore : Quad-core da 2 GHz

: Quad-core da 2 GHz Memoria : 2 GB di RAM

: 2 GB di RAM Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Fotocamera principale : 2 MP

: 2 MP Fotocamera anteriore : 2 MP

: 2 MP Batteria: fino a 12 ore di autonomia per leggere, navigare sul web, guardare video e ascoltare musica

Dragon Touch Notepad K10

Sistema operativo : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Display : 10″ (1280×800 pixel)

: 10″ (1280×800 pixel) Dimensioni : 24,1 x 1 x 17 cm

: 24,1 x 1 x 17 cm Peso : 490 g

: 490 g Processore : Quad-core 1.3 GHz

: Quad-core 1.3 GHz Memoria : 2 GB di RAM

: 2 GB di RAM Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Fotocamera principale : 8 MP

: 8 MP Fotocamera anteriore : 2 MP

: 2 MP Batteria: 5.000 mAh