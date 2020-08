PS5, Sony manda inviti per prenotare la console

Matteo Tontini,

Quando le console di nuova generazione saranno in vendita entro la fine dell’anno, sarà probabilmente difficile ottenerne una al lancio, ma Sony ha in programma di invitare alcuni giocatori USA a essere in prima linea per la sua PS5 e ottenerne una tramite prenotazione. Per essere invitati al preordine, dovranno andare sul sito web di PlayStation e inviare il proprio nome utente PSN alla società nipponica tramite l’apposito modulo.

Nel caso in cui venissero selezionati, “in base ai precedenti interessi e attività PlayStation”, riceveranno un’e-mail di invito che consentirà loro di ordinare una console – e alcuni accessori, nel caso volessero. Secondo le FAQ di Sony, le prenotazioni si limitano a una console (normale o All-Digital Edition) per ID PSN. L’azienda giapponese consiglia inoltre di non perdere tempo qualora le persone trovassero l’invito nella propria casella di posta, poiché le unità di console saranno limitate e anche l’e-mail in questione non garantirebbe all’utente di preordinarne una.

Ricordiamo che al momento non c’è ancora una data d’uscita ufficiale o un prezzo di PS5. Ogni transazione potrà includere:

1 PS5 Console o 1 PS5 Digital Edition

2 DualSense wireless controller

2 DualSense charging station

2 Pulse 3D wireless headset

2 Media remote

2 HD Camera

In caso di ricezione del messaggio “Sold-out” durante la procedura, significherà che le PlayStation 5 disponibili per il preordine sono esaurite. Al momento, la procedura è operativa solamente in territorio USA, ma ciò non toglie che Sony possa estenderla anche in Europa in un secondo momento. A proposito di Sony, di recente la società ha dichiarato che “lanciare PS5 durante una pandemia sarà una sfida”.