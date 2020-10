Abzù gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Abzù è il nuovo regalo da parte di Epic Games ai giocatori PC, come parte della sua promozione settimanale. Gli utenti hanno la possibilità di effettuare il download del titolo a costo zero e immergersi nei fondali marini, calandosi nei panni di un sub.

Considerato da molti un gran titolo di esplorazione, Abzù consente di scoprire le tante forme di vita che popolano il mare, con tanto di pericoli nascosti in profondità. Non si tratta di un gioco con un gameplay impegnativo e sfaccettato, ma permette agli utenti di meravigliarsi con immagini mozzafiato e ambientazioni marine affascinanti.

Ecco allora una breve guida per scoprire come scaricare gratis Abzù per PC.

Abzù per PC: come scaricare gratis il gioco

Per effettuare il download di Abzù basta andare sul negozio digitale di Epic ed effettuare l’accesso al proprio account (o crearne uno per l’occasione). Una volta raggiunta la pagina del gioco sullo store, basterà premere il pulsante Ottieni sul lato destro.

A questo punto il gioco sarà riscattato e finirà nella libreria dell’utente, che potrà decidere se istallarlo o se tenerlo lì per un secondo momento. Val la pena sottolineare che il gioco potrà essere scaricato gratuitamente fino alle 17:00 del 15 ottobre 2020, dopodiché tornerà al suo prezzo di listino (15,99 euro).

Epic regala anche un altro gioco questa settimana: si tratta di Rising Storm 2: Vietnam, un classico sparatutto multiplayer che vede protagonisti l’esercito degli Stati Uniti e i Viet Cong, gli uni contro gli altri con tante armi a disposizione su oltre 20 mappe.