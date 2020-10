3 smartphone economici in offerta per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Il Prime Day 2020 è ufficialmente arrivato e ha portato con sé migliaia di offerte tra le quali non è sempre facilissimo districarsi. Se volete approfittare di questa due giorni di importanti offerte per acquistare un nuovo smartphone a prezzo ridotto e puntate ad un dispositivo di fascia medio-bassa ma con tutte caratteristiche di rilievo, vogliamo venirvi incontro suggerendovi tre proposte da non perdere, tre smartphone di tutto rispetto che potete acquistare entro il 14 ottobre prossimo ad un prezzo davvero vantaggioso.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Sistema operativo : Android 10 MIUI 11

: Android 10 MIUI 11 Display : DotDisplay da 6.67″ (2400 x 1080 pixel)

: DotDisplay da 6.67″ (2400 x 1080 pixel) Dimensioni : 165.75 x 76.68 x 8.8 mm

: 165.75 x 76.68 x 8.8 mm Peso : 209 g

: 209 g Memoria : 6 GB

: 6 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera : Quad camera AI da 64MP

: Quad camera AI da 64MP Batteria: 5.020 mAh

Samsung Galaxy M21

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : Infinity-U Super AMOLED 6.4″

: Infinity-U Super AMOLED 6.4″ Dimensioni : 15.89 x 7.50 x 0.88 cm

: 15.89 x 7.50 x 0.88 cm Peso : 188 g

: 188 g Memoria : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera : 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, fotocamera di profondità da 5 MP

: 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, fotocamera di profondità da 5 MP Batteria: 6.000 mAh

Motorola Moto G8

Sistema operativo : Android

: Android Display : MaxVision HD+ 6.4″

: MaxVision HD+ 6.4″ Dimensioni : 8,6 x 9,5 x 4,6 cm

: 8,6 x 9,5 x 4,6 cm Peso : 431 g

: 431 g Processore : Qualcomm Snapdragon 665

: Qualcomm Snapdragon 665 Memoria : 4 GB

: 4 GB Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera : tripla fotocamera 16 MP

: tripla fotocamera 16 MP Batteria: 4.000 mAh

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

