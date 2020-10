Galaxy Watch3 scende di prezzo per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Il Prime Day 2020 ci porta una riduzione di prezzo anche su uno dei prodotti di punta weareable di Samsung, il Galaxy Watch3, presentato appena poche settimane fa.

Il nuovo smartwatch dell’azienda sudcoreana, elegante, robusto e dotato di tutte quelle funzionalità che ormai si ritengono essenziali in uno smartwatch di alto livello, è disponibile in tre diverse colorazioni – Mystic Bronze, Mystic Black e Mystic Silver – nella versione con quadrante da 41mm e da 45mm.

Queste le caratteristiche principali di Galaxy Watch3:

Rilevamento delle cadute . Rileva le brutte cadute con l’accelerometro e invia SOS al contatto di emergenza;

. Rileva le brutte cadute con l’accelerometro e invia SOS al contatto di emergenza; Lo storico delle conversazioni Quando ricevi un nuovo messaggio, Galaxy Watch3 ti mostra lo storico di quel dialogo per farti riprendere subito il controllo della conversazione. Puoi anche vedere le immagini senza alcun tocco in più, così sarà ancora più facile tenere alto l’umore mentre corri;

Quando ricevi un nuovo messaggio, Galaxy Watch3 ti mostra lo storico di quel dialogo per farti riprendere subito il controllo della conversazione. Puoi anche vedere le immagini senza alcun tocco in più, così sarà ancora più facile tenere alto l’umore mentre corri; Smart Reply . La funzione Smart Reply di Galaxy Watch3 analizza i messaggi e le foto che ricevi per poi proporti suggerimenti di risposta, in base a categorie quali cibo, festeggiamenti, selfie e molto altro;

. La funzione Smart Reply di Galaxy Watch3 analizza i messaggi e le foto che ricevi per poi proporti suggerimenti di risposta, in base a categorie quali cibo, festeggiamenti, selfie e molto altro; Misurazione dell’ossigenazione del sangue . Galaxy Watch3 stima la quantità di ossigeno presente nel tuo flusso sanguigno;

. Galaxy Watch3 stima la quantità di ossigeno presente nel tuo flusso sanguigno; Analisi del sonno . Registra i cicli di sonno e assegna un punteggio per aiutarti a migliorare la qualità del riposo;

. Registra i cicli di sonno e assegna un punteggio per aiutarti a migliorare la qualità del riposo; Quadrante personalizzabile . Puoi creare la tua combinazione personalizzata scegliendo fra oltre 40 opzioni, per vedere a colpo d’occhio tutte le informazioni che ti servono e accedere facilmente alle tue app preferite;

. Puoi creare la tua combinazione personalizzata scegliendo fra oltre 40 opzioni, per vedere a colpo d’occhio tutte le informazioni che ti servono e accedere facilmente alle tue app preferite; Misurazione della pressione sanguigna . Grazie a Samsung Health Monitor sarà possibile monitorare la pressione sanguigna senza dover sempre usare un misuratore classico. Ti servirà solo per calibrare l’app al primo uso, poi saranno i sensori smart a misurare la tua pressione mentre indossi lo smartwatch. Potrai controllare i dati ogni giorno per rilevare i trend, nonché leggere i report direttamente sul tuo smartphone;

. Grazie a Samsung Health Monitor sarà possibile monitorare la pressione sanguigna senza dover sempre usare un misuratore classico. Ti servirà solo per calibrare l’app al primo uso, poi saranno i sensori smart a misurare la tua pressione mentre indossi lo smartwatch. Potrai controllare i dati ogni giorno per rilevare i trend, nonché leggere i report direttamente sul tuo smartphone; Monitoraggio ECG. Premi per 30 secondi il pulsante laterale dell’orologio, e il suo sensore-elettrodo integrato misurerà il tuo ritmo cardiaco. Questo ECG “al volo” rileva un’eventuale fibrillazione atriale e mostra le misurazioni a colpo d’occhio. Potrai vedere lo storico dei risultati dal tuo smartphone, consultare un report e condividerlo per approfondire gli aspetti che ti interessano;

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

