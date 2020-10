Huawei FreeBuds 3, pioggia di sconti per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Non esistono soltanto di AirPods di Apple. Anzi. Gli auricolari wireless in-ear sono sempre più diffusi e popolari e tutte le principali aziende hanno messo in commercio dei dispositivi versatili, piccoli ed ergonomici che ci permettono di dire addio per sempre ai cavetti intrecciati. Tra queste aziende c’è anche Huawei e oggi, grazie al Prime Day 2020 di Amazon, possiamo portarci a casa i validissimi FreeBuds 3 con un prezzo molto ridotto rispetto a quello di listino.

Dotati di chip Kirin A1, rapida connessione Bluetooth e bassissima latenza, i FreeBuds 3 di Huawei garantiscono la cancellazione intelligente del rumore e fino a 20 ore di riproduzione con la custodia di ricarica (4 ore senza la custodia).

Alla versione più classica è stata recentemente affiancata una versione più economica, i Huawei FreeBuds 3i, dotati di sistema a 3 microfoni (due microfoni rivolti verso l’esterno per il rilevamento della voce e la cancellazione del rumore ambientale e un terzo microfono rivolto verso l’interno). Scende un po’, insieme al prezzo, anche il tempo di utilizzo: fino a 3 ore e mezzo di musica con una singola ricarica e fino a 14 ore e mezza con la custodia di ricarica.

Ecco i link diretti per approfittare subito delle offerte del Prime Day 2020:

Huawei FreeBuds 3 (Rosso)

Huawei Freebuds 3 (Ceramic White)

Huawei Freebuds 3i (Nero)

Huawei Freebuds 3i (Ceramic White)

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

Le altre offerte per il Prime Day 2020