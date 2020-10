Huawei Matebook 13, 200 euro di sconto per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

A pochi mesi dall’arrivo anche in Italia del nuovo Matebook 13 di Huawei, il potente ed elegante notebook dell’azienda cinese finisce tra i prodotti scelti per il Prime Day 2020 di Amazon e scende sensibilmente di prezzo per un periodo limitato: fino al 14 ottobre prossimo, ultimo giorno dell’evento Amazon, potrà essere acquistato con 200 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Il Matebook 13, col suo telaio in alluminio e finitura diamantata per gli angoli, è dotato di uno schermo FullView da 13 pollici e una risoluzione di 2160×1440 pixel (rapporto di aspetto 3:2). Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7-8565U o i5-8265U di ottava generazione in grado di offrire prestazioni elevate e bassi consumi allo stesso tempo, ma anche 8 GB di RAM, SSD PCIe x4 da 256/512 GB, scheda video NVIDIA GeForce MX 150 (opzionale), altoparlanti Dolby Atmos, jack audio da 3,5 millimetri, fotocamera frontale da 1 megapixel, due porte USB Type-C (una per l’alimentazione) e lettore di impronte digitali sotto il pulsante di accensione.

La tastiera chiclet è retroilluminata, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0. Il dispositivo è dotato di batteria da 41,8 Wh che supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia di 2,5 ore con soli 15 minuti di ricarica.

