Tutti gli iPhone in offerta per il Prime Day 2020

Apple e gli sconti non vanno molto d’accordo, almeno per i prodotti più recenti. Il Prime Day 2020 di Amazon non fa eccezione, trovare gli ultimi iPhone o iPad a prezzi ridotti è pressoché impossibile, ma se siete alla ricerca di un iPhone meno recente, questa due giorni di sconti fa sicuramente al caso vostro!

Pochi gli iPhone in sconto per i prossimi due giorni, ma se non cercate necessariamente uno dei modelli più recenti potete risparmiare fino a -180 euro.

Ecco l’elenco completo degli iPhone che resteranno in offerta, salvo esaurimento scorte, per l’intera durata del Prime Day 2020:

Apple iPhone XR (64GB) (PRODUCT)RED

Apple iPhone XR (128GB) Bianco

Apple iPhone XR (128GB) (PRODUCT)RED

Apple iPhone XR (128GB) Blu

Apple iPhone XR (64GB) Corallo

Apple iPhone XR (64GB) Giallo

Apple iPhone XR (64GB) Bianco

iPhone XR: la scheda tecnica

Schermo : Liquid Retina LCD da 6,1″ (1792×828 pixel a 326 ppi)

: Liquid Retina LCD da 6,1″ (1792×828 pixel a 326 ppi) Processore : A12 Bionic

: A12 Bionic Memoria : 64 GB, 128 GB

: 64 GB, 128 GB RAM : 3 GB

: 3 GB Batteria : 2942 mAh

: 2942 mAh Fotocamera principale : Fotocamera da 12MP con grandangolo

Diaframma con apertura ƒ/1.8, Zoom digitale fino a 5x, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

: Fotocamera da 12MP con grandangolo Diaframma con apertura ƒ/1.8, Zoom digitale fino a 5x, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Fotocamera frontale : Foto da 7MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità

: Foto da 7MP, Diaframma con apertura ƒ/2.2, Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Sistema operativo : iOS 13

: iOS 13 Dimensioni : 75,7 x 150,9 x 8,3 mm

: 75,7 x 150,9 x 8,3 mm Peso : 194 grammi

: 194 grammi Ricarica : Ricarica rapida, Ricarica wireless Qi

: Ricarica rapida, Ricarica wireless Qi Sicurezza : Face ID

: Face ID Geo­localizzazione: GPS/GNSS integrato, Bussola digitale, Wi‑Fi, Rete cellulare, Microlocaliz­zazione iBeacon

Apple iPhone 7 (32GB) – Argento

Apple iPhone 7 (32GB) – Oro

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

