Prime Day 2020: 30% di sconto sul tablet Fire HD 8

Redazione Webnews,

La famiglia dei tablet targati Amazon si è arricchita qualche settimana fa in un nuovo dispositivo, il Fire HD 8 che ha mandato in pensione il modello precedente ed ha alzato l’asticella della qualità dei tablet di Amazon. E grazie al Prime Day 2020, oggi il dispositivo scende ad un prezzo mai visto prima!

Potenziato sotto tutti i punti di vista, il nuovo Fire HD 8 è dotato di uno schermo brillante da 8” (1280 x 800) ad alta definizione e con oltre un milione di pixel, ma le novità si notano anche sotto la scocca: prestazioni più veloci del 30% grazie a un processore quad-core da 2.0 GHz e 2GB di RAM e fino a 64 GB di archiviazione, espandibile fino ad 1 TB grazie a una scheda microSD.

Non solo. Lo spazio di archiviazione diventa illimitato sul cloud per tutti i contenuti Amazon e le fotografie realizzate con i tablet Fire, anche quelle scattate coi modelli precedenti. Cresce anche la batteria, che ora garantisce fino a 12 ore di utilizzo con una sola carica.

Il nuovo tablet Fire HD di Amazon, così come i precedenti modelli, garantisce l’accesso a milioni di film, serie TV, canzoni, eBook Kindle, riviste, app e giochi, ma anche le funzionalità esclusive come Per te, X-Ray, Family Library e Blue Shade e una nuova modalità gioco che permette di disabilitare in automatico tutte le notifiche per evitare qualsiasi tipo di distrazione mentre si sta giocando.

Proposto generalmente a 99 euro, per i prossimi due giorni il Fire HD 8 sarà in vendita ad appena 69,99 euro, ben 30 euro in meno. Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

