Samsung Galaxy Note20 in offerta per il Prime Day 2020

Samsung è senza dubbio una delle grandi aziende protagoniste del Prime Day 2020 di Amazon, ma le offerte non riguardano i dispositivi meno recenti. Tra le migliaia di prodotti in sconto per le prossime 24 ore, infatti, c’è anche uno dei dispositivi più potenti di Samsung, il il Galaxy Note20.

Il dispositivo, già proposto in offerta qualche settimana con un risparmio di 180 euro, scende ancora di prezzo e, solo per l’evento Prime Day, può essere acquistato a soli 749,00, con un risparmio di ben 230 euro. Un prezzo MAI VISTO PRIMA.

L’offerta è valida per i modelli 4G nelle colorazioni Mystic Bronze, Mystic Gray e Mystic Green.

Samsung Galaxy Note20: la scheda tecnica

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : 6.7” flat FHD+ Super AMOLED Plus

Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificato HDR10+

: 6.7” flat FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O Display (2400×1080), 394ppi, certificato HDR10+ Dimensioni : 161.6 x 75.2 x 8.3mm

: 161.6 x 75.2 x 8.3mm Peso : 192g

: 192g Memoria : 8GB RAM (LPDDR5)

: 8GB RAM (LPDDR5) Archiviazione : 256GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 256GB memoria interna, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera anteriore : 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2

: 10MP Selfie Camera, Dual Pixel AF, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (aperture): F2.2 Fotocamera principale : 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF

: 12MP Ultra-Grandangolare, 12MP Camera Principale, 64MP Camera Teleobiettivo, Space Zoom, Zoom ibrido ottico 3x, Fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS (Optical Image Stabilization), Tracking AF Batteria : 4,300mAh

: 4,300mAh Connettività : [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

: [5G] 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave, [LTE] Enhanced 4×4 MIMO, Up to 6 CA, LTE Cat.20, Fino a 2.0Gbps Download / Fino a 200Mbps Upload, [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Up to 1.2Gbps Download / Fino a 1.2Gbps Upload, [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, USB type-C, NFC, Posizione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale

: Sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, sensore Hall, Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale Autenticazione : Impronta digitale, riconoscimento del viso

: Impronta digitale, riconoscimento del viso Audio: Suono surround con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluso)

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

