SSD e hard disk scontati per il Prime Day 2020

Matteo Tontini,

In occasione del Prime Day 2020, non sono mancate offerte relative a SSD e hard disk. Chiunque volesse potenziare il proprio computer o laptop potrebbe quindi sfruttare queste giornate di sconti.

Come al solito, ricordiamo, per usufruire delle offerte è necessario essere abbonati ad Amazon Prime, servizio che consente di avere una serie di vantaggi, come le spedizioni gratuite su una vasta gamma di prodotti, l’accesso a Prime Video e Music, eccetera.

Ecco dunque alcuni SSD e hard disk che vale la pena di tenere in considerazione in questo Prime Day 2020.

Prime Day 2020, SSD e hard disk in offerta

Ottimo è il Crucial BX500 nella variante da 2 TB, che può essere acquistato a 159 euro anziché a 186. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo modello, che arriva a una velocità massima di 540 mb/s.

Migliore è il Crucial MX500 da 2 TB, disponibile a 186,35 euro (in genere il suo prezzo ha sempre superato i 200 euro): è un SSD interno da 2,5 pollici che aumenta considerevolmente la velocità del computer rispetto al solito hard disk, motivo per cui potrebbe rivelarsi una scelta saggia anche per coloro che con il PC ci giocano.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE Crucial MX500 2TB CT2000MX500SSD1

Per quanto riguarda invece gli SSD esterni, vale la pena menzionare il Samsung T7 MU-PC1T0H da 1TB, che garantisce una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, 9.5x volte più veloce di un HDD tradizionale. È disponibile sul colosso dell’e-commerce a 179,99 euro anziché a 208.

Chi, invece, vorrebbe spendere meno, sempre sul fronte SSD esterni c’è l’ottimo Samsung T7 MU-PC500H, che può essere portato a casa sborsando 100 euro. Non cambia nulla rispetto a quello appena citato, se non che è da 500MB anziché da 1 TB.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.