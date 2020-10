Amnesia 2 gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Con l’avvicinarsi di Halloween, i giocatori potrebbero essere più propensi a divertirsi (e spaventarsi) con titoli horror: motivo per cui Epic Games ha pensato di regalare questa settimana Amnesia 2: A Machine for Pigs a tutti gli utenti, così da movimentare le loro serate in questa seconda metà di ottobre.

Sviluppato dai creatori di Dear Esther, il gioco è il seguito indiretto del già ottimo Amnesia: The Dark Descent, ciò significa che propone una storia nuova sfruttando però alcune solide basi del gameplay. La trama ruota intorno al ricco imprenditore Oswald Mandus, che si risveglia in preda a un’amnesia nella sua casa a Londra, nel 1899. Dopo aver passato mesi in coma, l’uomo deve scoprire la verità sul misterioso macchinario che giace sotto la sua fabbrica: tutto ciò che sa è che i suoi figli sono in pericolo e spetta a lui salvarli.

Insomma, Amnesia: A Machine for Pigs è un survival horror che può essere giocato anche senza aver completato il predecessore, e grazie alla sua trama ben pensata e alla inquietante visuale in prima persona potrebbe garantire più di un sobbalzo ai giocatori.

Come scaricare gratis Amnesia: A Machine for Pigs

Scaricare gratuitamente Amnesia: A Machine for Pigs è semplicissimo: basta andare alla pagina del gioco sul negozio digitale di Epic e premere il pulsante Ottieni sulla destra. Ovviamente sarà necessario prima effettuare l’accesso al proprio account per riscattare il gioco.

A questo punto bisognerà dare conferma dell’acquisto (il prezzo sarà azzerato) per assicurarsi il titolo nella propria libreria. L’utente potrà decidere se istallarlo immediatamente o in un secondo momento.

Va precisato che Amnesia: A Machine for Pigs potrà essere scaricato a costo zero solo fino alle 17:00 del 22 ottobre, dopodiché il gioco tornerà al suo prezzo di listino (15,99 euro).