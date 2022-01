UTILISSIMO cavo Ethernet in nylon: OCCASIONE su Amazon

Cavo Ethernet piatto di 2 metri, Cat 8 per grandi velocità, PERFETTO per guardare streaming e giocare online, a un prezzo molto interessante.

Tra decoder per il digitale terrestre, console, TV di ultima generazione con decine di servizi streaming online, e chi più ne ha, più ne metta, le nostre case diventano sempre più smart. Un piccolo ecosistema di dispositivi interconnessi tra loro. Per questo i cavi ethernet non bastano mai.

Se ve ne serve qualcuno di ottima fattura a un prezzo decisamente valido, ovverosia 8,99 euro, allora un’occasione da prendere al volo la trovate cliccando su questo link che vi porterà direttamente all’offerta. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon.

Cavo Ethernet in nylon Cat 8

Il cavo Ethernet di UGREEN è realizzato in materiale intrecciato, resistente all’usura. Questo è uno dei suoi punti a favore più importanti, perché chi ha animali domestici sa come a volte questi fili diventino le prede preferite da mordicchiare dei nostri amici a quattro zampe. Così invece non è necessario preoccuparsi della rottura del cavo di rete.

Due degli aspetti più interessanti di questo cavo sono la sua lunghezza, due metri, e la sua piattezza. Perché lo si può far passare da dove si vuole, senza il problema tipico di quelli tondi. Questo cavo Ethernet occupa meno spazio e può facilmente scivolare sotto il tappeto, sotto la soglia e all’angolo del piano del tavolo. È molto leggero e flessibile, puoi perfino metterlo facilmente nella borsa se ti serve altrove.

Si, tutto bello, ma come si comporta dal punto di vista tecnico, vi starete chiedendo. Bene: il cavo supporta un trasferimento dati veloce fino a 40 Gbps (quattro volte di più rispetto a uno di Cat 7 con 10 Gbps) e una larghezza di banda di 2000 MHz senza interruzioni. Un’ottima scelta per giochi online, lavoro e streaming TV.

Se vi serve un cavo ethernet di ottima fattura, con 8,99 euro potete acquistarne uno molto completo, lungo 2 metri, semplicementecliccando su questo link che vi porterà direttamente all’offerta. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon.