Formula E: come vedere in streaming il GP di Roma con una VPN

Il campionato di Formula E 2022 ha riacceso i motori. Ci saranno 16 gare complessive scopriamo come vedere in streaming con una vpn

Il campionato di Formula E 2022 ha riacceso i motori lo scorso 28 gennaio e durerà 7 mesi. Ci saranno 16 gare complessive.

Il primo GP svolto a Dir’iyya, è stato vinto da Nyck De Vries, mentre la seconda gara da Edoardo Mortara. La terza gara svolta in Messico è stata invece vinta da Wehrlein.

Forte interesse c’è intorno al pilota italiano Antonio Giovinazzi, approdato nel team americano Dragon Racing, fuoriuscito da F1 Alfa Romeo per mancato rinnovo del contratto.

Le prossime due gare si svolgeranno nella nostra capitale, il 9 e il 10 aprile. Vediamo come seguirle in streaming.

Formula E a Roma: come vederla in streaming

I diritti per la trasmissione della Formula E appartengono a Mediaset, che manda in onda gratuitamente le conferenze stampa dei piloti, le prove libere, le qualifiche e le gare di tutti i Gran Premi stagionali del Campionato Mondiale.

È tuttavia possibile vedere la Formula E in streaming anche su Sky Sport Action, che mette a disposizione dei propri abbonati l’app Sky Go, permettendo la visione di numerosi programmi. L’app è disponibile per PC, smartphone e tablet.

In alternativa, gli appassionati di Formula E che non hanno un abbonamento a Sky possono optare per NowTV. Nel caso non siate clienti Sky, potete abbonarvi a Now TV per vedere la Formula E in streaming.

La localizzazione geografica porta spesso disagi, soprattutto quando vi trovate in un Paese in cui non avete accesso ai servizi di streaming a cui siete abbonati. In questo caso, vi ritrovereste a dover fare i conti con il rischio elevato di aver pagato l’iscrizione a un servizio che non è possibile sfruttare al meglio.

Molti servizi di streaming hanno cataloghi differenti in base al luogo in cui vi trovate, indipendentemente da dove abbiate sottoscritto un abbonamento. Inoltre, alcuni di questi potrebbero essere totalmente inaccessibili in determinati Paesi. Ed è qui che entra in gioco il servizio VPN.

L’utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate. Occorre comunque tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d’uso di molte piattaforme di streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

Miglior VPN

Quale VPN scegliere? Le alternative sono sicuramente molte. Noi proponiamo CyberGhost, mediante il quale potrai proteggere i tuoi dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Linux, oltre che console di gioco, smart TV e router. Inoltre, per la massima sicurezza contro tutte le minacce online, puoi collegare fino a 7 dispositivi.

