Impara Google Ads da zero con Domestika

In offerta ad un prezzo speciale il corso Domestika che ti insegna come utilizzare Google Ads e Facebook Ads.

Hai appena aperto un’attività o messo a punto il tuo nuovo brand, ma non sai come farlo conoscere? Il segreto è imparare ad utilizzare i giusti strumenti. Saper gestire, ottimizzare e posizionare correttamente i propri contenuti nel web fa parte di un settore chiamato “Digital Marketing” e include il processo di creazione di apposite campagne sulle piattaforme principali della rete come Google, Facebook e Instagram. Per farlo è necessario utilizzare uno strumento molto importate: gli ads, ovvero di advertising, una forma di pubblicità a pagamento che permette alle aziende di pubblicizzare e promuovere i propri prodotti e servizi, con l’obiettivo di raggiungere più persone possibili. Per imparare ad utilizzare Google, Facebook e Instagram Ads e trarne il massimo vantaggio, Domestika propone un interessante corso dedicato, al momento in sconto a 9,90 euro invece di 59,90.

Google Ads e Facebook Ads da zero: cosa include il corso

Arantxa Beltrán e Guillermo Medina sono i due consulenti di Marketing Digitale che hanno realizzato il corso, composto da venticinque lezioni da circa quattro ore complessive. Inizierai con un’introduzione al settore del Digital Marketing e le sue basi, come e-mail, SEO, affiliati e soprattutto marketing a pagamento. Una buona campagna, infatti, è fondamentale per ottenere buoni risultati. Scoprirai le principali metriche (KPI) da tenere in considerazione e inizierai così a progettare il tuo primo piano di marketing. Imparerai ad individuare i clienti ed il mercato di riferimento utilizzando Google Trends, sceglierai la piattaforma adatta a te e come analizzare la concorrenza.

Dopodiché avrai l’occasione di immergerti nel mondo di Google Ads e tutto ciò che vi ruota attorno: annunci di ricerca, immagini, video, piattaforme. Ovviamente imparerai come creare annunci di ricerca e lanciare la tua prima campagna. Passerai, poi, a Facebook Ads, che include vantaggi di portata globale anche sugli altri social – come Instagram, WhatsApp e Messenger. In questo caso seguirai passo dopo passo il percorso per creare apposite campagne concentrare su queste piattaforme, a partire dalla creazione di una pagina in Business Manager fino alla gestione degli annunci nel tuo account inserzionista. Infine vedrai come monitorare i risultati e ottimizzare tutto il lavoro fatto utilizzando una serie di utili strumenti e risorse.

Non è necessario possedere alcuna conoscenza pregressa per capire e seguire le lezioni: gli unici requisiti richiesti sono un computer con connessione internet. Il corso è completo e soprattutto adatto ai principianti; include, oltre alle videolezioni on-demand ad accesso illimitato, 33 risorse aggiuntive messe a disposizione dagli insegnanti. Il corso “Google Ads e Facebook Ads da zero” si trova al momento in offerta al prezzo speciale di 9,90 euro invece di 59,90: un risparmio dell’83% rispetto al costo originale.