Google Lens, disponibile la beta dell’opzione Multisearch su Android e iOS

Multisearch è il modo completamente nuovo di effettuare una ricerca su Google Lens combinando foto w testo.

Uno degli annunci più interessanti al keynote focalizzato sulla ricerca di Google dello scorso settembre è stato quello correlato ai progressi dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi di ricerca online dell’azienda, per permettere alle persone di cercare ed esplorare le informazioni in modi più naturali e intuitivi. In particolare il focus fu riservato a un grande aggiornamento di Lens tramite il quale si poteva aggiungere un testo alle ricerche visuali. Ebbene, da oggi quello che è stato ribattezzato Google Lens multisearch è ufficialmente una beta in inglese negli Stati Uniti, accessibile agli iscritti dall’app su Android e iOS.

Con MUM cambierà anche Google Ricerca

Il merito di questo importante progresso è da attribuire a MUM, . Grazie a essa basterà quindi toccare l’icona di Lens quando si guarda la foto ad esempio di una maglietta e, una volta ripresa, scorrere verso l’alto il pannello fino a cliccare il nuovo pulsante “Aggiungi alla tua ricerca” in alto per chiedere a Google di trovare lo stesso modello su un altro capo di abbigliamento, come i calzini, oppure una sua variante colorata, e così via.

Questo è utile quando si cerca magari qualcosa che potrebbe essere difficile da descrivere con precisione a parole. Combinando immagini e testo in un’unica query, viene di fatto semplificata la ricerca per immagini, e più naturale il modo di fare una domanda.

Un ulteriore passo avanti viene fatto anche per i video, con l’introduzione per una nuova esperienza che identifica gli argomenti correlati in un filmato, con collegamenti per approfondire facilmente e saperne di più. Utilizzando MUM, sarà quindi per esempio possibile persino mostrare argomenti correlati che non sono esplicitamente menzionati nel video, in base alla comprensione avanzata delle informazioni contenute nel filmato. Infine la nuova IA servirà a migliorare il fact checking sulle news.