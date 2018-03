Chi è costui?

Giacomo Dotta,

Whoishim.com è una applicazione web che permette di recuperare informazioni su una persona tramite i migliori motori di ricerca, social network, profiling engine, suddivisi per categorie omogenee. Basta inserire nome e cognome della persona nell’apposito form, cliccare su e l’applicazione provvederà a costruire una pagina contente i link che puntano ai diversi motori di ricerca.

Who is him, un nome anglofono per un servizio dall’anima italiana. Ed è così che abbiamo lasciato alle parole di Gianni Amato la presentazione.



L’utilità è evidente: fornire un link univoco per permettere la ricerca di quante più informazioni possibili su una sola persona, partendo dal nome. Il tool è ovviamente perfettibile, ed il servizio di feedback serve proprio allo scopo, ma l’idea è meritevole ed i primi passi sembrano incoraggianti.

Sì, insomma, ci sarà forse la crisi economica, ma c’è ancora spazio per i servizi utili e le nuove idee. Il Web ha ancora molto da esprimere. Per provare se WhoIsHim funziona o meno, un link in chiusura: parafrasando quella vecchia pubblicità, ci si potrebbe chiedere “chi è stu Ciro Ferrara?“