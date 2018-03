Cristiano Ghidotti,

Nokia Lumia 910 potrebbe essere il nome del prossimo smartphone Windows Phone dell’azienda finlandese. Del dispositivo si era già parlato a fine gennaio, a pochi giorni di distanza dalla presentazione del modello Lumia 900 attualmente nei negozi. In seguito si sono perse le tracce del telefono, fino allo scorso fine settimana, quando a riportare in auge la possibilità di assistere presto alla sua commercializzazione è stato Nokia RDA (Remote Developer Access), un servizio messo a disposizione degli sviluppatori per testare le applicazioni su diversi terminali.

Come visibile nell’immagine di apertura, il Nokia Lumia 910 compare una lista di device selezionabili. Va chiarito che non si tratta di una conferma ufficiale (non è difficile creare un “falso” di questo genere con un software di fotoritocco), ma esclusivamente di un ulteriore indizio che rilancia l’ipotesi di un restyling per l’attuale modello di punta del catalogo Windows Phone. Il tutto va dunque preso con le dovute cautele, in attesa di una comunicazione ufficiale.

Ma quali potrebbero essere le caratteristiche inedite equipaggiate? Già nei primi rumor di fine gennaio si è parlato di una fotocamera da 12 megapixel integrata, in modo da garantire prestazioni di gran lunga superiori rispetto all’obiettivo da 8 megapixel equipaggiato nel modello Lumia 900. Tutte le altre specifiche dovrebbero restare invariate, processore compreso. Difficilmente si tratterà di un telefono Windows Phone 8: probabilmente Nokia Lumia 910, qualora rientrasse realmente nei piani del produttore, andrà a posizionarsi sul mercato come “refresh” della versione attuale. Nessun riferimento nemmeno al design, ma anche in questo caso è probabile che lo stile della scocca rimanga identico.