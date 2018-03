LG Optimus L5, update Android 4.1.2 JB

Cristiano Ghidotti,

Rilasciato l’aggiornamento ufficiale al sistema operativo Android 4.1.2 Jelly Bean per lo smartphone LG Optimus L5 (versione Open Market no-brand), commercializzato lo scorso anno con Ice Cream Sandwich. L’annuncio arriva come sempre dalla pagina Facebook di LG Italia, che fornisce anche informazioni dettagliate sulle novità introdotte dall’update e sulle modalità di download messe a disposizione degli utenti.

Va innanzitutto segnalato che il pacchetto non è rilasciato in modalità FOTA (firmware over-the-air), dunque l’unico modo per poterlo scaricare è connettere il dispositivo al proprio computer e affidarsi al software B2C. Per tutti coloro che hanno acquistato il telefono tramite un operatore dovranno attendere: con tutta probabilità il rilascio avverrà nelle prossime settimane, così come già visto con i modelli LG Optimus L7 e LG Optimus L9 della stessa linea. Di seguito il changelog completo, che tra le altre cose fa riferimento all’introduzione di modifiche per l’interfaccia personalizzata Optimus 3.0 e per alcune applicazioni pre-installate.

Aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2;

implementate le più recenti patch di sicurezza Google;

nuova funzione Application Link nella sveglia;

nuova funzione Temi Messaggi per cambiare lo sfondo nelle conversazioni degli SMS;

nuova funzione Screen Zooming per usare il pinch-to-zoom negli SMS e nelle anteprime della galleria;

aggiornati e/o rimossi alcuni widget in linea con l’interfaccia Optimus 3.0 del 2013;

rimosse le applicazioni LG Tag+ e Polaris Office, è possibile scaricarle tramite Gestione Applicazioni;

nuovo widget meteo AccuWeather scaricabile tramite Gestione Applicazioni;

nuova applicazione File Manager scaricabile tramite Gestione Applicazioni.

Un breve riepilogo per la scheda tecnica di LG Optimus L5, nome in codice E610: display da 4 pollici con risoluzione 480×320 pixel, processore da 800 MHz, GPU Adeno 200, 512 MB di RAM, 2,72 GB di memoria interna per lo storage, fotocamera da 5 megapixel con flash LED posizionata sul retro della scocca, modulo NFC e batteria da 1.540 mAh.