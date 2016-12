HTC Vive sconta la realtà virtuale

Filippo Vendrame,

HTC lancia un’interessante promozione dedicata a tutti coloro che sognano di entrare nel fantastico mondo della realtà virtuale. Il produttore, infatti, ha deciso di offrire ben 100 euro di sconto sull’HTC Vive, il suo apprezzato visore per la realtà virtuale. A fronte di un pagamento di 799 euro al posto dei canonici 899 euro, gli acquirenti potranno comprare il visore dotato dei controller e dei titoli The Gallery – Episode 1: Call Of The Starseed e Zombie Training Simulator.

L’offerta è limitata ma trattasi di una ghiotta opportunità per poter mettere le mani su di uno dei migliori prodotti in commercio per la realtà virtuale. La promozione è valida anche per l’Italia. Si ricorda che per poter utilizzare questo visore è necessario disporre di un PC dalle specifiche elevate con scheda grafica dedicata (almeno una Nvidia GeForce GTX 970 o una AMD Radeon R9 290). In ogni caso, sul sito di HTC Vive è disponibile un test che permette di verificare se il proprio PC soddisfa i requisiti minimi richiesti dal visore.

Nella confezione di vendita, gli utenti troveranno due controller wireless, due Vive base station per il motion tracking all’interno della stanza, un Vive Link Box e una coppia di auricolari. Gli utenti che acquisteranno questo visore potranno anche accedere ad HTC Viveport, lo store di HTC dove poter trovare contenuti dedicati come app e giochi.

Maggiori informazioni sulla promozione sono disponibili all’interno del sito ufficiale dell’HTC Vive.