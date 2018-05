Google Drive, nuova interfaccia web

Luca Colantuoni,

Durante il Google I/O sono state illustrate le modifiche apportate al Material Design che gli utenti possono già vedere nel nuovo Gmail. L’azienda di Mountain View ha comunicato l’avvio del rollout per il nuovo layout della versione web di Google Drive. Non sono state introdotte funzionalità, ma si noteranno subito i cambiamenti estetici dell’interfaccia.

Le modifiche sono sette in totale e verranno applicate entro le prossime due settimane. All’apertura della pagina si noterà subito il nuovo logo del servizio in alto a sinistra. La scritta Google Drive è stata sostituita dal triangolo colorato e dalla parola Drive. Subito sotto è presente il pulsante Nuovo con una forma arrotondata, identica a quella di Gmail. L’eventuale logo dell’azienda (per gli abbonati alla G Suite) è stato spostato in alto a destra. Lo sfondo è ora bianco, non grigio.

Le icone per Impostazioni e Guida sono state allineate alla barra di ricerca. È stato infine cambiato il tipo di carattere per le intestazioni. Come detto, a differenza di Gmail, gli utenti non troveranno nuove funzionalità. Si tratta solo di un aggiornamento estetico che verrà adottato da tutti gli altri prodotti della G Suite.