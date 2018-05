OnePlus 6, Amazon svela disponibilità e prezzi

Luca Colantuoni,

Mancano due giorni all’annuncio del OnePlus 6, ma Amazon Germany ha commesso un piccolo errore pubblicando le foto dello smartphone, oltre alla data di disponibilità e ai prezzi. Anche se il gigante dell’e-commerce ha subito rimosso la pagina, il sito WinFuture è stato più veloce riuscendo a salvare tutte le informazioni svelate accidentalmente. L’evento di lancio è previsto per il 16 maggio a Londra.

Il OnePlus 6 arriverà ufficialmente sul mercato il prossimo 22 maggio, ma gli utenti potranno già acquistarlo il 21 maggio in alcuni store nel corso di eventi pop-up organizzati in diverse città (a Milano presso lo Spazio Velvet di Via Molino delle Armi, 41). I prezzi europei saranno 519,00 euro (6GB+64GB) e 569,00 euro (6GB+128GB). È prevista anche una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Secondo Amazon Germany, lo smartphone verrà inizialmente offerto in due colori (Midnight Black e Mirror Black), rispettivamente con cover in vetro opaca e lucida.

Il OnePlus 6 avrà uno schermo AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), rapporto di aspetto 19:9 e notch nella parte superiore. La dotazione hardware comprende anche un processore octa core Snapdragon 845 e doppia fotocamera posteriore, per la quale si prevedono sensori da 20 e 16 megapixel, stabilizzazione ottica, modalità ritratto e registrazione video in slow motion. La batteria da 3.300 mAh supporta la ricarica rapida Dash Charge.

Presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo sarà certamente OxygenOS 5.1 basato su Android 8.1 Oreo.