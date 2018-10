Marco Locatelli,

Fino ad ora, la voce di Google Traduttore ha sempre replicato quanto scritto nel campo di traduzione con una voce standard, senza alcun tipo di inflessione regionale, quasi sintetica, a prescindere dal luogo in cui si digita.

E se, invece, la voce di Google cominciasse a parlare in inglese con la tipica inflessione britannica? Proprio così. Un aggiornamento di Google Traduttore per iOS ha aggiunto la possibilità di avere una versione con accento locale dell’output vocale, in uscita ma anche in entrata.

Sarà quindi possibile, ad esempio, ascoltare i risultai di un testo tradotto in inglese con accento indiano, o in francese con un tocco di canadese. Allo stesso modo, anche in entrata il sistema sarà in grado di riconoscere con maggior facilità espressioni con accento locale senza essere per forza di cose vincolati, ad esempio, all’inglese americano standard.

Ad ora le lingue comprese in questo particolare aggiornamento sono Stati Uniti, Regno Unito, Australia e India per l’inglese; Bangladesh e India per il Bengali; Francia e Canada per il francese; e Messico e Spagna per lo spagnolo.

Avere la possibilità di riconoscere e parlare in queste lingue con le loro pronunce regionali può rivelarsi estremamente utile per i viaggiatori il cui accento può rivelarsi un ostacolo nella comprensione di alcune parole. Questa novità viene introdotta con la versione 5.24.0 di Google Translate per iOS.

E in Italia? La voce con accento non è ancora disponibile per il nostro idioma, ma con i centinaia di dialetti e di varianti linguistiche non solo nazionali ma anche – e soprattutto – regionali e provinciali, difficile pensare che Google introduca anche l’italiano fra le lingue supportate. Sicuramente sarebbe un bel regalo. Ricordiamo che il servizio classico supporta al momento 103 lingue e può tradurre “al volo” conversazioni bilingue in 37 lingue.