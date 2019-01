Netflix Black Game: la vita la decide l’utente

Marco Grigis,

Permettere agli utenti di controllare la vita di una persona nel mondo reale, a colpi di preferenze sui social media: è questa l’ultima iniziativa di Netflix, con un appuntamento fissato per il 16 gennaio. Il portale di streaming video lancerà infatti “Black Game”, un esperimento che vedrà protagonista un personaggio completamente guidato dagli abbonati a casa.

L’idea è nata dato il successo di “Bandersnatch”, la produzione interattiva della serie “Black Mirror” per il catalogo Netflix. La puntata è infatti stata realizzata affinché gli utenti, armati di telecomando, potessero decidere di modificare l’andamento della narrazione, giungendo così a finali diversi. Ora, però, Netflix vuole ripetere l’esperimento ben oltre alla macchina da presa, coinvolgendo una persona nella vita reale.

Sebbene il protagonista di Black Game non sia stato ancora selezionato, come spiega il gruppo in un video di presentazione, le regole del gioco sono già chiare. Attraverso le Storie di Instagram, infatti, gli utenti potranno decidere per 24 ore il destino della persona scelta, stabilendo quali azioni debba compiere e quali, invece, evitare. Il prescelto non potrà sottrarsi al volere del pubblico, ma non si esclude Netflix possa imporre dei paletti per evitare conseguenze spiacevoli o pericolose.

Abbiamo deciso di realizzare un esperimento sul controllo. Si chiama The Black Game e si terrà il 16 gennaio sulle Instagram Stories di Netflix, dove per un giorno potrete controllare davvero la vita di una persona. Sarete voi a scegliere cosa gli accadrà nell’arco di una giornata. E sarete sempre voi a decidere quanto in là spingervi.

I social hanno colto con una certa curiosità l’annuncio, sebbene Netflix non abbia voluto svelare troppi dettagli sull’iniziativa. Lo stile della comunicazione voluta dal gruppo per il video, tuttavia, è esplicitamente ispirato a Black Mirror: tra curiosità e angosce, avrà successo l’esperimento?