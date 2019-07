Microsoft rilascia nuovi update per Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti cumulativi per alcune delle versioni di Windows 10 ancora oggi supportate. Il Patch Tuesday del mese di luglio è stato appena una settimana fa ma il gigante del software ha oramai abituato i suoi utenti a distribuire almeno un paio di aggiornamenti di manutenzione al mese per il suo sistema operativo. Trattasi, dunque, di update volti a risolvere bug, chiudere problemi di sicurezza ed ad ottimizzare le prestazioni.

Più nello specifico, Microsoft ha distribuito nuovi update per Windows 10 1803, 1709, 1703 e 1607. Questi aggiornamenti, tuttavia, sono facoltativi. Ciò significa che si possono scaricare manualmente tramite Windows Update, ma non verranno installati automaticamente. Per chi dispone di PC con Windows 10 April 2018 Update, è disponibile la patch KB4507466. Il change log è particolarmente ampio e mette in evidenza la risoluzione di una lunga serie di bug.

Per Windows 10 Fall Creators Update, solo versioni Enterprise e Education, la casa di Redmond ha rilasciato la patch KB4507465. Anche in questo caso, il change log è particolarmente ampio.

Invece, per Windows 10 Creators Update è disponibile la patch KB4507467. Meno lungo il change log ma sicuramente non meno significativo visto che sono stati risolti diversi bug. Per Windows 10 Anniversary Update, solo LTSC e Windows Server 2016, è stata rilasciata la patch KB4507459. Change log molto importante con molteplici bug risolti.

I più curiosi possono recarsi sul sito di supporto di Microsoft per leggere tutti i completi change log e scoprire quali problemi sono stati risolti.

Visto che questi aggiornamenti cumulativi vanno a risolvere diversi problemini, il suggerimento è comunque quello di installarli attraverso il canonico canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche.