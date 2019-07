Windows 10 20H1 build 18941 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Continua il lavoro di sviluppo di Microsoft su Windows 10 20H1, il prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà solamente nella primavera del 2020. Nella serata di ieri, il gigante del software ha rilasciato la nuova build 18941 a tutti gli Insider che fanno parte del Fast Ring. Il change log di questa nuova build è, però, davvero poco significativo.

Microsoft mette in evidenza solamente una nuova versione dell’IME per la lingua coreana e nulla di più. Ovviamente, non manca poi una lista di correttivi e di ottimizzazioni, ma di fatto, le novità di questa build terminano qui. Ovviamente, come spesso è successo in passato, alcune novità non vengono dette ma saranno gli Insider, eventualmente, ad individuarle. Windows 10 20H1, al momento, non ha ancora presentato alcuna vera grande novità funzionale davvero significativa. Tuttavia non c’è da preoccuparsi. Con il suo debutto previsto per la primavera del 2020, Microsoft ha tutto il tempo di introdurre nuove funzionalità.

Tornando a questa build, nel change log la casa di Redmond mette in evidenza una lunga lista di problemi noti che si invita a leggere se si ha l’intenzione di installarla. In particolare, il gigante del software evidenzia che è ancora presente un problema che potrebbe impedire l’installazione della build con il conseguente codice di errore C1900101. Un problema dipeso a causa dell’incompatibilità con alcuni driver. Un fix arriverà in futuro.

Proprio a causa di questo problema e degli altri segnalati da Microsoft, il suggerimento è quello di andare a sperimentare questa nuova build di sviluppo di Windows 10 solamente all’interno di macchine espressamente dedicate ai test.