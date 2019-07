JBL Link Bar, la soundbar con Android TV

Marco Locatelli,

Alla fine è arrivata. La soundbar con sistema operativo Android TV e Google Assistant firmata JBL è stata messa sul mercato due settimane fa. Un device decisamente interessante, che unisce alla qualità audio di JBL tutte le funzioni del sistema operativo per smart tv del robottino verde.

La soundbar di JBL, che si chiama JBL Link Bar, si collega alla tv tramite un unico cavo e la particolarità e che può essere utilizzato anche come uno smart speaker Google Home e quindi integrare l’Assistente di Google.

Quando la tv collegata alla soundbar è spenta, anche l’altoparlante e l’assistente funzionano ancora, in maniera indipendente, quindi si può tranquillamente sfruttare i comandi “Ok Google” senza accendere la tv, ad esempio avviare una canzone, riaccendere la tv e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, JBL Link Bar ha un modulo Wi-Fi e bluetooth, Chromecast integrato, 3 ingressi HDMI e 1 uscita HDMI ARC per la tv, microfoni da campo. Incluso nella confezione un cavo di alimentazione, un cavo HDMI e un telecomando.

Il costo? Google ha annunciato la disponibilità di JBL Link Bar senza però dettagliarne prezzo e disponibilità. Il dispositivo è già disponibile sul mercato statunitense al prezzo di 399 dollari. Probabilmente arriverà nei prossimi mesi anche in Europa. Ancora però non si hanno informazioni sulla commercializzazione in Italia.

Pochi giorni fa, inoltre, TCL ha presentato le sue nuove Android TV per il mercato europeo: le serie EP64 e EP66 che offrono immagini di qualità, funzioni avanzate ed un design interessante. TCL ha presentato anche TCL AI-IN, una soluzione di intelligenza artificiale pensata per la casa.