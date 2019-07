Amazon amplia Prime Now a Roma

Filippo Vendrame,

Importanti novità per i clienti Amazon Prime di Roma. Amazon.it ha annunciato di aver allargato il servizio Prime Now a 16 nuovi CAP della Capitale Romana. Complessivamente, il servizio copre adesso ben 54 CAP. L’ampliamento delle zone coperte è stato reso possibile dal potenziamento del servizio offerto da PAM Panorama e Prime Now che permette di raggiungere ancora più clienti della Capitale.

Adesso, grazie all’estensione del servizio Prime Now, i nuovi clienti raggiunti avranno la possibilità di acquistare online oltre 7.000 prodotti e di beneficiare di consegne al piano in un’ora o in finestre a scelta di due ore. Tutti gli iscritti di Roma al programma Amazon Prime che prevede un costo annuale di 36 euro, possono scegliere tra un’ampia varietà di prodotti freschi e di ortofrutta, inclusi prodotti tipici del territorio come pecorino e guanciale, ed acquistarli attraverso l’app Prime Now o il sito primenow.amazon.it per vederseli recapitare direttamente a casa al piano.

Prime Now è disponibile nella città di Roma dal settembre del 2018. Una volta selezionati i prodotti, i clienti possono quindi rilassarsi lasciando che sia PAM Panorama a preparare la loro spesa ed Amazon a consegnarla. Inoltre, in occasione del primo ordine di almeno 50 euro, i nuovi clienti che utilizzeranno per la prima volta Prime Now nella Capitale riceveranno un uno sconto immediato di 10 euro sul valore del carrello.

Tutte le consegne in fasce orarie di due ore sono promozionalmente gratuite fino a settembre, mentre le consegne in un’ora sono disponibili per i CAP raggiunti da questa modalità al costo di 7,99 euro. L’importo minimo per gli ordini Prime Now è di 25 euro. A partire da settembre 2019, non saranno previsti costi di spedizione scegliendo di ricevere il proprio ordine in finestre di due ore per ordini superiori a 50 euro, mentre per ordini di importo inferiore il costo sarà di 3,49 euro. La consegna in un’ora sarà disponibile per i CAP raggiunti da questa modalità al costo di 7,99 euro. L’importo minimo degli ordini sarà di 15 euro.