Novità per Skype: bozze, segnalibri e anteprime

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato numerose e interessanti novità per Skype. Tutte le nuove funzionalità introdotte con le ultime versioni dell’app di messaggistica sono disponibili su tutte le piattaforme (Windows, macOS, Linux, iOS e Android), tranne la “finestra doppia”, esclusiva delle versioni desktop.

Skype è un servizio utilizzato soprattutto per le chiamate (audio/video), in quanto la maggioranza degli utenti preferisce usare le più famose app di messaggistica, tra cui WhatsApp. Microsoft ha deciso tuttavia di introdurre funzionalità che permettono di migliorare la produttività durante le conversazioni tradizionali. Con le nuove versioni i messaggi non vengono cancellati, se l’app viene chiusa. Il testo viene infatti salvato come bozza (indicata con un’etichetta specifica) e può essere inviato in seguito.

I messaggi più importanti, ad esempio quelli lavorativi, possono essere conservati nella schermata dei segnalibri. È sufficiente selezionare la voce corrispondente nel menu contestuale (tasto destro del mouse o tocco prolungato). Skype permette ora di visualizzare un’anteprima di documenti, foto e video prima della condivisione. Nella parte inferiore dello schermo viene mostrato un pannello che consente di aggiungere o eliminare i contenuti e scrivere una descrizione.

Quando l’utente desidera inviare più foto e video, Skype creerà automaticamente un album che può essere sfogliato facilmente nella cronologia della chat. Da qualche mese è possibile attivare la modalità “split window” in Windows 10. Ora la funzionalità, denominata “doppia visualizzazione” in italiano, è disponibile per tutte le versioni di Windows, macOS e Linux. in pratica, l’elenco dei contatti e le conversazioni sono mostrate in finestre separate che possono essere posizionate in qualsiasi punto dello schermo.