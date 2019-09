Amazon Prime Student: metà prezzo per gli studenti

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Student debutta ufficialmente in Italia. Trattasi di una versione speciale del programma Amazon Prime riservata, però, solamente agli studenti universitari. I ragazzi che frequentano l’università potranno iscriversi per ottenere subito ben 90 giorni di abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. Scaduto il periodo di prova gratuito, l’abbonamento sarà proposto a 18 euro all’anno, cioè alla metà del prezzo dell’abbonamento canonico. Lo sconto durerà sino alla laurea o comunque per un periodo non superiore ai 4 anni.

Amazon Prime Student, proprio come l’abbonamento Amazon Prime canonico, può essere disattivato in ogni momento senza alcuna penale. I contenuti inclusi in questo speciale abbonamento per gli studenti universitari offerto da Amazon sono gli stessi dell’abbonamento canonico. Amazon Prime Student permette di disporre di consegne veloci illimitate e di accedere a streaming di film e serie TV con Prime Video, a 2 milioni di canzoni e playlist su Prime Music e ad uno spazio di archiviazione per foto illimitato.



Clicca e iscriviti Amazon Prime Student

Ovviamente, per potersi abbonare e disporre dello sconto è necessario dimostrare di essere uno studente universitario. Basterà iscriversi utilizzando l’indirizzo email della propria università, oppure fornire la documentazione che comprovi l’iscrizione all’ateneo.

Se qualche studente fosse già iscritto ad Amazon Prime, potrà convertire l’abbonamento in Amazon Prime Student ottenendo anche il rimborso di quanto già pagato. Per gli studenti universitari trattasi di un’iniziativa molto interessante visto che permette di accedere a tutti i vantaggi di Amazon Prime con un risparmio sensibile.

Maggiori informazioni direttamente all’interno della pagina ufficiale di Amazon Prime Student.