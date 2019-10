Netflix, piano low cost mobile anche in Malesia

Matteo Tontini,

Netflix è in crescita e la società ci tiene a offrire ai propri abbonati sempre più contenuti originali, adattando i propri piani per soddisfare le loro esigenze. Di recente, infatti, ha lanciato un nuovo abbonamento low cost in Malesia, esclusivamente per dispositivi mobile.

La tariffa è di appena 4 dollari al mese e permette agli utenti di guardare tutti i titoli disponibili nel catalogo in definizione standard. L’app può essere installata su più dispositivi, ma il piano consente di vedere film e serie TV solo su uno smartphone (o tablet) alla volta. L’opzione di abbonamento mobile si aggiunge a quelle già esistenti: Netflix ha dato il via al nuovo piano perché, secondo le sue statistiche, l’88% dei malesi possiede uno smartphone e il 78% degli utenti trascorre il tempo su contenuti in streaming.

Non è la prima volta che Netflix sperimenta abbonamenti più economici nei mercati internazionali: il primo abbonamento solo per dispositivi mobile è stato lanciato in India, dove è ancora disponibile per 2,80 dollari al mese. Vista la grande popolazione indiana e le numerose aree in cui la connessione è scarsa o assente, molte persone fanno affidamento sui dati mobili per accedere a internet, quindi un piano economico solo per smartphone trova terreno fertile. Un servizio simile è disponibile anche nelle Filippine, e costa 3,70 dollari al mese.

Il colosso dello streaming ha di recente affermato di voler trovare un rimedio alla condivisione degli account, una pratica che penalizza non poco le sue entrate. D’altro canto, nei termini e condizioni della società è scritto chiaramente che un account si può condividere solo con persone facenti parte dello stesso nucleo familiare, non con amici o conoscenti.