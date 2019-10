Surface Laptop 3 è più facile da riparare

Filippo Vendrame,

Durante la presentazione del Surface Laptop 3, Microsoft esaltò il lavoro fatto per renderlo più facilmente riparabile rispetto al modello precedente. Il Surface Laptop 2, infatti, risultava praticamente non riparabile a causa di scelte costruttive che sostanzialmente ne inibivano l’apertura, pena il danneggiamento di alcune componenti interne. Ma con il nuovo Laptop 3, la casa di Redmond ha fatto un importante sforzo per migliorare il suo prodotto da questo punto di vista.

E la conferma che davvero il Surface Laptop 3 è più facilmente riparabile del suo predecessore arriva dai ragazzi di iFixit che hanno effettuato il consueto teardown sia del modello da 13,5 pollici che di quello da 15 pollici. Il risultato è un punteggio di 5 su 10. Non altissimo ma va detto che il Surface Laptop 2 aveva preso 0 punti. Il salto in avanti è stato, quindi, enorme.

In particolare, il teardown ha messo in risalto una diversa tecnica di assemblaggio che ne facilita, adesso, l’apertura. Nel Surface Laptop 2, le due parti della scocca erano incollate tra loro, cosa che rendeva l’apertura davvero ostica. Per il Surface Laptop 3, Microsoft ha scelto di unire le due parti della scocca con delle viti Torx Plus. Una volta svitate, con una leggera pressione è possibile staccare le due parti della scocca che sono tenute insieme da alcuni magneti. Da prestare attenzione solo ad un cavo flessibile che collega le due parti.

CPU e RAM sono saldate alla scheda madre ma l’SSD, come anticipato da Microsoft, può essere rimosso e sostituito. Anche altre parti del Laptop 3 sono più facilmente raggiungibili e riparabili rispetto al passato.

Ovviamente, per le riparazioni Microsoft invita sempre di rivolgersi ad un tecnico specializzato ma è indubbio che la società abbia fatto un grande lavoro di progettazione con questo suo nuovo prodotto.