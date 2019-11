Honor V30 con modem 5G, annuncio il 26 novembre

Luca Colantuoni,

Honor ha comunicato che i nuovi top di gamma verranno annunciati il prossimo 26 novembre in Cina. La serie è composta da due modelli: Honor V30 e V30 Pro. Le immagini pubblicate sul social network Weibo confermano la presenza di due fotocamere frontali e del modem 5G. Per il modulo fotografico posteriore è stato scelto un design simile a quello della serie Huawei Mate 20.

I due Honor V30 sono i successori del noto Honor V20, venduto anche in Italia come Honor View 20. Si tratta di uno dei primi smartphone con fotocamera frontale in-display, ovvero con un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro. Le immagini condivise dal produttore cinese mostrano un “dual punch hole”, quindi ci saranno due fori per due fotocamere frontali. Non è tuttavia chiaro se la dual camera troverà posto su entrambi i modelli o solo su Honor V30 Pro.

L’attuale Honor V20 ha due fotocamere posteriori disposte in orizzontale. Per la serie Honor V30 è stato scelto un modulo di forma quadrata (simile a quello della serie Huawei Mate 20) con tre fotocamere per Honor V30 e quattro per Honor V30 Pro. Il sensore principale dovrebbe avere una risoluzione di 60 megapixel. Alcuni ipotizzano l’uso del Sony IMX686. Altre differenze previste sono il tipo di schermo (LCD per V30 e OLED per V30 Pro) e il processore (Kirin 990 per V30 e Kirin 990 5G per V30 Pro).

Honor avrebbe infine integrato nel V30 una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 Watt e nel V30 Pro una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40 Watt. Il modello Pro avrebbe anche il supporto per la ricarica wireless da 15 Watt. La nuova serie dovrebbe arrivare in Europa come Huawei View 30. Se il ban verrà confermato non ci saranno i servizi Google.