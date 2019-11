ePRICE lancia il suo Black Friday

Filippo Vendrame,

ePRICE scopre le sue carte in anticipo e lancia il suo periodo di sconti per il Black Friday. La promozione si chiama “Black Marathon” e sarà valida sino al prossimo 2 dicembre. Lo schema di questa iniziativa è molto particolare e permette di accedere a molteplici vantaggi. Sino al 2 dicembre, i clienti di ePRICE potranno accedere ad una ricca selezione di prodotti in sconto come smartphone, tablet pc, televisori, computer e tanto altro ancora.

Ma su alcuni dei prodotti in offerta può essere presente un’icona di un uomo stilizzato che corre. Tutti coloro che acquisteranno questi prodotti, potranno guadagnare anche un buono sconto dell’importo evidenziato sulla scheda prodotto accanto a questa particolare icona. Questi buoni sconto potranno essere accumulati, sino ad un valore massimo di 1000 euro, per poi poter essere spesi tra il 27 ed il 31 gennaio 2020. Per esempio, acquistando un prodotto che offre un buono sconto di 30 euro, questo potrà essere utilizzato assieme ad altri eventuali buoni, in un’unica soluzione, per una successiva spesa, nel periodo appena indicato.

Una doppia promozione per il Black Friday davvero molto interessante con cui anticipare già alcuni regali in vista dello shopping natalizio. Visto che i prodotti in offerta varieranno ciclicamente, il suggerimento è quello di non perdere mai d’occhio la vetrina delle offerte di ePRICE per poter sfruttare le migliori opportunità di risparmio.

Gli interessati possono quindi recarsi sul sito di ePRICE per scoprire tutte le offerte ed approfondire tutti i dettagli del regolamento di questa promozione.