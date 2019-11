Revolut, sconti Black Friday con partner italiani

Filippo Vendrame,

Revolut vuole offrire ai clienti italiani la possibilità di rendere il Black Friday ancora più conveniente. Revolut punta ad offrire la possibilità di poter approfittare di sconti che spaziano dal food alla moda & accessori, passando per beauty, sport, casa e viaggi. Proprio per questo ha stretto un accordo con 7 brand italiani per offrire ai clienti italiani ulteriori sconti oltre a quelli già offerti dai partner in occasione del Black Friday. Per sfruttare questi vantaggi sarà sufficiente effettuare un acquisto utilizzando una carta Revolut tra il 25 novembre e il 2 dicembre.

7, dunque, sono i brand con cui sarà possibile risparmiare in occasione del Black Friday grazie a Revolut. Ecco tutti i dettagli:

Foorban – la app che offre piatti salutari e bilanciati ad aziende e dipendenti – offrirà per tutta la settimana uno sconto del 20% sugli ordini pagati con Revolut e che utilizzano il codice BLACKREVOLUT, che raggiungerà il 40% nella giornata di venerdí 29 novembre.

Giglio.com – fashion store online per donna, uomo e bambino – applicherà un ulteriore 5% di sconto a tutti gli acquisti, oltre allo sconto del 20% già previsto per il Black Friday.

GioiaPura – negozio online di gioielli e orologi – offrirà 5 Euro di sconto su un carrello minimo di 39 Euro, inserendo il codice GPREVOLUT.

Uala – piattaforma per la prenotazione di appuntamenti di bellezza – applicherà 10 Euro di sconto su qualsiasi trattamento di bellezza prenotato e pagato tramite il sito, utilizzando il codice REVOLUTBF.

PrenotaunCampo offrirà agli utenti Revolut sconti convenienti su tutte le prenotazioni di campi per gli sport amatoriali come calcetto, tennis, beach volley, etc. effettuate online.

ufirst – piattaforma (disponibile via app e web) che permette alle persone di ottimizzare il tempo di attesa in fila, all’interno di Uffici Pubblici, Sanità, Retail, Università e Trasporti – permetterà agli utenti Revolut di risparmiare il loro tempo di attesa ai controlli di sicurezza in aeroporto offrendo, a partire dal mese di Dicembre, il 20% di sconto sul servizio Fast Pass, pensato per offrire accesso prioritario all’interno dei principali Aeroporti Europei.

Zappyrent – piattaforma per gli affitti a medio e lungo termine che mette in contatto proprietari e inquilini – offrirà fino a 100 Euro di credito agli utenti che finalizzeranno un contratto di affitto pagando con Revolut.

Si ricorda, che Revolut offre agli utenti carte fisiche e virtuali e un conto gratuito per spendere e inviare denaro in tutto il mondo senza commissioni svantaggiose, prelevare presso gli sportelli ATM internazionali fino a 200 Euro/mese senza fee, controllare le proprie spese e impostare il proprio budget. Il tutto attraverso una app facile ed intuitiva.