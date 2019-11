Wiko lancia il Black Friday sul View3

Filippo Vendrame,

Wiko lancia in anticipo il Black Friday con una promozione che permetterà di poter acquistare lo smartphone Android Wiko View3 ad un prezzo davvero concorrenziale. Nello specifico, da oggi 15 novembre e sino al prossimo 30 di novembre, questo smartphone potrà essere acquistato nelle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo promozionale suggerito di 139,99 euro, invece che 179,99 euro. Trattasi di una ghiotta opportunità per poter anticipare qualche regalo in vista dello shopping natalizio.

Wiko View3 si caratterizza per una tripla fotocamera intelligente con obiettivo ultra-grandangolare, batteria da 4000 mAh che assicura 2 giorni certificati di autonomia con una sola carica e display full screen da 6,26 pollici con risoluzione HD+ per poter godere dei propri contenuti multimediali con la massima immersività.

Completano le caratteristiche tecniche di questo smartphone 3 GB di RAM e 64 GB di storage a garanzia di un ampio spazio di archiviazione, il processore Helio P22 per un’esperienza fluida e potenziata e l’integrazione dell’Assistente Google per comandi a controllo vocale in comoda modalità handsfree.

View3 di Wiko è disponibile in tre eleganti versioni: Night Blue, Blush Gold ed Electro Bleen. Se si sta cercando uno smartphone Android con il giusto equilibrio costi prestazioni, il Wiko View3 è una soluzione davvero interessante, soprattutto se si può acquistare con un’offerta del genere.