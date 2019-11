Google Stadia, i prezzi dei giochi disponibili

Matteo Tontini,

Google Stadia, l’attesa piattaforma di gioco di BigG, ha debuttato oggi in tutto il mondo. Si tratta di un sistema alquanto innovativo, dal momento che sfrutta i server della società per far girare i titoli da remoto, senza la necessità di un hardware potente installato in casa.

Sebbene l’azienda fornisca un catalogo di giochi gratuiti a cui è possibile accedere tramite un abbonamento mensile, gli utenti hanno neanche la possibilità di comprare i titoli separatamente. Adesso è stato inserito l’ultimo pezzo del puzzle: i prezzi. Google ha infatti rivelato nelle scorse ore il costo di ogni gioco di lancio della piattaforma, che è più o meno lo stesso delle versioni per le altre console, con alcune eccezioni. Di seguito è possibile dare un’occhiata all’elenco completo.

I giochi disponibili al lancio di Google Stadia

Assassin’s Creed Odyssey – $59.99 ($30.00 per gli utenti Stadia Pro)

Gylt – $29.99

Just Dance 2020 – $49.99

Kine – $19.99

Mortal Kombat 11 – $59.99 ($41.99 per gli utenti Stadia Pro)

Red Dead Redemption 2 – Launch Edition – $59.99

Samurai Showdown – $59.99

Thumper – $19.99

Shadow of the Tomb Raider – $59.99

Rise of the Tomb Raider – $29.99

Tomb Raider 2013 – $19.99 ($10.00 per gli utenti Stadia Pro)

Final Fantasy XV – $39.99 ($29.99 per gli utenti Stadia Pro)

Le edizioni speciali

Assassin’s Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition – $119.99 ($60.00 per gli utenti Stadia Pro)

Mortal Kombat 11 Premium Edition – $89.99 ($62.99 per gli utenti Stadia Pro)

Red Dead Redemption 2 Special Edition – $79.99

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – $99.99

Per alcuni titoli, tipo Red Dead Redemption 2 e Mortal Kombat 11, ha senso essere a prezzo pieno visto che sono relativamente nuovi; altri, invece, sono un po’ eccessivi (Shadow of the Tomb Raider, per esempio, ha un prezzo ben più basso su PlayStation 5 e Xbox One). È interessante notare come per alcuni dei giochi siano previsti degli sconti Stadia Pro, vale a dire riservati a tutti gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento. La critica internazionale ha accolto in maniera piuttosto tiepida Google Stadia, di cui è possibile trovare ogni informazione all’interno dello speciale dedicato.