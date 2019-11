DAZN lancia la sua offerta per il Black Friday

Filippo Vendrame,

La febbre per il Black Friday sta contagiando un po’ tutti, anche i servizi di streaming televisivo. Infatti, pure DAZN ha deciso di lanciare la sua speciale promozione per il venerdì nero dello shopping. Ovviamente, l’offerta sarà incentrata su particolari sconti relativi al suo abbonamento. Entrando nei dettagli, da venerdì 22 novembre a domenica 8 dicembre, sarà possibile acquistare, solo nei negozi Unieuro, 6 mesi di accesso alla piattaforma di streaming sportivo live e on demand a 39,99 euro al posto di 59,99 euro.

Con il Campionato di Serie A che sta entrando nel vivo, trattasi sicuramente di una notizia davvero molto ghiotta. DAZN, si ricorda, è una piattaforma di streaming televisivo dedicata allo sport ed in particolare al mondo del calcio. Nelle specifico, offre 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. Inoltre, tutta la Serie BKT, La Liga, La Ligue 1, Eredivisie, MLS, Chinese Super League, Jleague, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

In vista dello shopping natalizio, trattasi sicuramente di una possibilità molto interessante. Ma le opportunità per il Black Friday con DAZN non sono finite qui. Fino al 31 dicembre 2019, da Esselunga, acquistando una tessera prepagata DAZN da 3 mesi (29,99 euro), 6 mesi (59,99 euro) o 12 mesi (99,99 euro), si otterranno rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che verranno caricati sulla propria carta Fìdaty.

Per attivare le carte prepagate è sufficiente recarsi alla pagina www.dazn.com/redeem, inserire il codice riportato dietro la carta o sopra lo scontrino e seguire le istruzioni.