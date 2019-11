Modem da 40 euro: quali i migliori

Filippo Vendrame,

Disporre di un accesso ad Internet a banda larga in casa oggi è quasi un obbligo. Tra smartphone, computer e servizi di TV in streaming, una linea ADSL è il minimo sindacabile da poter disporre in casa. Per accedere al Web ovviamente serve un modem. I provider ne offrono sempre uno all’interno dei loro abbonamenti di rete fissa. Fortunatamente, grazie alla delibera del Modem Libero, gli utenti oggi possono tranquillamente utilizzare un loro modem. Un’opportunità molto comoda soprattutto se si hanno specifiche esigenze di rete.

Inoltre, visti i costi odierni dei moderni modem, può essere maggiormente conveniente acquistarli piuttosto che noleggiarli all’interno del proprio abbonamento. Già perché se non si hanno particolari esigenze tecniche, oggi un buon modem WiFi costa poche decine di euro. Si tratta di una situazione ben differente rispetto a pochi anni fa quando anche un modem basico costava molto. A tutto questo si aggiunge che oggi configurare uno di questi dispositivi per la navigazione su Internet è davvero molto semplice. La configurazione è ulteriormente semplificata dal fatto che i provider mettono a disposizione delle specifiche pagine in cui sono contenuti i parametri da impostare sui modem.

Modem: come sceglierli

Se quindi non si hanno particolari esigenze tecniche, possono andare bene molti modelli basici di modem. Tutti, comunque, completi e dotati di supporto WiFi. Il suggerimento è quello di scegliere prodotti di brand noti che garantiscono maggiore affidabilità. Ovviamente, la scelta deve ricadere su prodotti adatti al proprio scopo. Modem ADSL per le linee ADSL o modem VDSL per questa tipologia di linea.

Anche i feedback degli utenti sono importanti. Se si decidesse di acquistarne uno su Amazon, per esempio, sulle pagine prodotto sono presenti anche i giudizi, sempre importanti, di chi ha già effettuato l’acquisto.

Ecco quindi una selezione dei modem dal costo attorno ai 40 euro da poter acquistare per la linea Internet di casa.

Modem da 40 euro: quali acquistare

TP-Link TD-W8961N : ADSL2+ Modem, Router NAT, Switch 4 Porte e Access Point Wireless N. Prezzo di 21,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon)

: ADSL2+ Modem, Router NAT, Switch 4 Porte e Access Point Wireless N. Prezzo di 21,99 euro. (Trova l’offerta su Amazon) TP-Link TD-W9970 : Modem Router VDSL2/ADSL2 che fornisce una velocità fino a 100 Mbps. Prezzo di 36,49 euro. (Acquista su Amazon)

: Modem Router VDSL2/ADSL2 che fornisce una velocità fino a 100 Mbps. Prezzo di 36,49 euro. (Acquista su Amazon) Asus DSL-AC750: Modem Router ADSL e VDSL Wireless, 2,4/5GHz, Dual Band 802.11. Prezzo di 38,99 euro. (Trova lo sconto su Amazon)