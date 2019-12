YouTube Rewind 2019, di nuovo pioggia di dislike

Candido Romano,

YouTube Rewind 2019 è finalmente disponibile e come sempre è già uno dei video più popolari sulla piattaforma. Lo è stato anche quello del 2018, ma in maniera negativa: ha conquistato lo scettro di video con più dislike sulla piattaforma (ben 17 milioni). A quanto pare la stessa YouTube sembra aver voluto fare ammenda con questa edizione 2019, presentandola sostanzialmente sotto forma di classifica dei video più piaciuti in diverse categorie.

In YouTube Rewind 2019 ci sono quindi i video più popolari dell’anno nelle categorie gaming, beauty, musica e molto altro. Da Fortnite a Minecraft, da Billie Eilish a Lil Nas X, da James Charles a David Dobrik, ci sono moltissimi dei creator e dei video che hanno raggiunto un grande successo durante il 2019.

“Quest’anno abbiamo provato qualcosa di diverso, abbiamo visto cosa ti è piaciuto. Il nostro video Rewind 2019 raccoglie i migliori video e creatori che ti sono piaciuti e quelli più visto in tutto il mondo“, si legge nel video. YouTube in questo modo ha cercato di riconnettersi con la sua utenza, dopo essere stata accusata lo scorso anno praticamente di non conoscere la sua stessa piattaforma.

Ne risulta quindi un video che si basa su cosa è piaciuto agli utenti e non su quello che YouTube pensava potesse piacere come in passato. Insomma un contenuto basato su mere statistiche, che cerca di “piacere alla gente”, forse ancora in maniera un po’ forzata. Sta però avvenendo pian piano quello che è accaduto lo scorso anno: il numero dei dislike al video sta vertiginosamente superando quello dei like.

Attualmente è praticamente il doppio: 2,6 milioni di dislike e 1,3 milioni di like. Una vera e propria gara, con gli utenti che guardano il video probabilmente solo per vedere chi la spunterà. La situazione si evolverà nelle prossime ore: riuscirà YouTube Rewind 2019 ad ottenere più dislike della versione 2019? La vera gara è questa.