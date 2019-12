DAZN: partite Serie A 2019/2020, 16^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A torna a metà dicembre con la sua 16^ giornata, che vede protagonista lo scontro tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri dovranno cercare di rimanere aggrappati alla vetta della classifica, nonostante la Juventus (attualmente seconda in campionato) giochi una più facile partita – contro l’Udinese. A dividersi i match saranno come al solito DAZN e Sky: mentre la piattaforma streaming avrà accesso a tre gare, quella satellitare potrà trasmettere le restanti sette.

Come parte di un accordo valido fino al 2021, comunque, gli abbonati Sky potranno godersi il meglio di DAZN grazie al canale dedicato. La partnership consente a Sky di avere nuovamente il monopolio sul massimo campionato di calcio italiano, ma la piattaforma di Perform Group potrà contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito è possibile dare un’occhiata agli accoppiamenti della 16^ giornata.

14/12/2019 Sabato 15.00 Brescia – Lecce SKY

14/12/2019 Sabato 18.00 Napoli – Parma SKY

14/12/2019 Sabato 20.45 Genoa – Sampdoria DAZN

15/12/2019 Domenica 12.30 Hellas Verona – Torino DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 Bologna – Atalanta DAZN

15/12/2019 Domenica 15.00 Juventus – Udinese SKY

15/12/2019 Domenica 15.00 Milan – Sassuolo SKY

15/12/2019 Domenica 18.00 Roma – SPAL SKY

15/12/2019 Domenica 20.45 Fiorentina – Inter SKY

16/12/2019 Lunedì 20.45 Cagliari – Lazio SKY

Nel 16esimo turno di Serie A, il servizio streaming sportivo trasmetterà il cosiddetto “derby della lanterna” (quello tra Genoa e Sampdoria) e le partite di Atalanta e Torino. La Sampdoria dovrà cercare a tutti i costi di fare risultato per evitare una retrocessione sempre più vicina, ma non sarà affatto semplice vista l’atmosfera tesa che si prospetta della partita; i bergamaschi affronteranno in trasferta un Bologna che sta facendo un ottimo campionato, nonostante la recente sconfitta contro il Milan; infine, il Torino andrà a scontrarsi con il Verona dopo la bella figura contro la Fiorentina.