CES 2020: ASUS VivoBook S e ROG Zephyrus G14

Luca Colantuoni,

ASUS ha svelato al CES 2020 di Las Vegas un numero elevato di dispositivi (notebook, PC desktop, schede madri, router e monitor). Tra i notebook più interessanti ci sono quelli della serie VivoBook S e il gaming laptop ROG Zephyrus G14.

La nuova serie VivoBook S (S333/S433/S533) è composta da tre modelli con schermo NanoEdge da 13,3, 14 e 15,6 pollici, telaio in alluminio, processori Intel Core di decima generazione fino al Core i7, fino a 16 GB di RAM, scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce MX250/MX330/MX350, SSD fino a 512 GB e connettività Wi-Fi 6. ASUS offre diverse configurazioni per soddisfare le esigenze di tutti e un’ampia scelta di colori. Prezzi e disponibilità verranno comunicati in seguito.

Il Chromebook Flip C436 è invece un convertibile con schermo NanoEdge da 14 pollici, processori Intel Core di decima generazione, 8/16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e ovviamente sistema operativo Chrome OS. Per i professionisti è stato annunciato il nuovo ExpertBook B9450 con schermo da 14 pollici, processori Intel Core di decima generazione e peso di 850 grammi.

Tra i notebook per giocatori ci sono i TUF Gaming A15/A17, ma soprattutto il potente ROG Zephyrus G14 con schermo da 14 pollici (refresh rate di 60 o 120 Hz), processori AMD Ryzen 4000 Mobile e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060. La dotazione hardware comprende inoltre SSD fino a 1 TB e fino a 16 GB di RAM. Sul coperchio c’è un display opzionale composto da 1.215 LED bianchi che mostrano grafica, animazioni e altri effetti. Il notebook sarà disponibile nel primo trimestre. Il prezzo non è stato comunicato.