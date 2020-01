Huawei Mate 30 Pro in vendita anche su Amazon

Luca Colantuoni,

Il nuovo Huawei Mate 30 Pro può essere acquistato da fine novembre presso lo store ufficiale di Milano. Il produttore cinese ha ora comunicato che lo smartphone è disponibile anche nei negozi della grande distribuzione e su Amazon.it nella colorazione Space Silver ad un prezzo è 1.099,90 euro. Fino al 23 febbraio è possibile ricevere in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT 2 (46 millimetri) e gli auricolari wireless Huawei Freebuds lite.

Il Mate 30 Pro è uno dei migliori smartphone sul mercato. L’unico “difetto” è rappresentato dall’assenza dei servizi Google, ma sono disponibili valide alternative. Lo smartphone ha uno schermo OLED da 6,53 pollici (2400×1176 pixel), denominato Horizon Display, in quanto il vetro avvolge i lati formando un angolo di 88 gradi. L’ampio notch ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel e i sensori per il riconoscimento facciale 3D e le air gesture. Manca la capsula auricolare perché il suono viene trasmesso attraverso il vetro (tecnologia Acoustic Display), mentre i pulsanti fisici per il volume sono stati sostituiti da pulsanti touch.

Galleria di immagini: HUAWEI Mate 30 e Mate 30 Pro, le immagini

La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 990, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede nanoSD (NM card) fino a 256 GB. Il modulo circolare (Halo Ring) sul retro che include quattro fotocamere, due delle quali hanno sensori da 40 megapixel (Cine Camera f/1.8 e SuperSensing Camera f/1.6). Ci sono inoltre un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x e una fotocamera con sensore 3D Depth per l’effetto bokeh.

La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 40 Watt e wireless da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 10 (AOSP) con interfaccia EMUI 10. Gli utenti che acquisteranno lo smartphone dal 23 gennaio al 23 febbraio riceveranno in regalo lo smartwatch Huawei Watch GT 2 (valore di 249,90 euro) e gli auricolari wireless Huawei Freebuds lite (valore di 129,90 euro). Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dedicato alla promozione.