Acer, i nuovi monitor Predator sbarcano in Europa

Redazione Webnews,

Acer si prepara a portare anche in Europa, e ovviamente in Italia, i nuovi monitor da gioco della serie Predator già visti al CES di Las Vegas. Per la presentazione europea, Acer ha scelto l’Intel Extreme Masters 2020 che si chiuderà a Katowice, in Polonia, il 1° marzo, così da permettere anche agli esperti del settore in Europa di toccare con mano i nuovi prodotti e farsi conquistare dall’altissima qualità.

Due i modelli pronti a conquistare il mercato dei gamer nei prossimi mesi: il monitor gaming Predator X32 e Predator CG552K, destinati ad un pubblico in cerca del massimo. E lo confermano le caratteristiche davvero eccelse. Il primo, Predator X32, ha una schermo da 32 pollici e vanta le tecnologie tecnologie NVIDIA G-SYNC Ultimate e la certificazione VESA Display HDR 1400 che lo rendono perfetto anche per i giocatori che sono soliti creare anche i propri video.

Grazie ad un gameplay estremamente fluido, nonché ad un ampio rapporto di contrasto e ad una palette di colori estesa, Predator X32 consente agli utenti di cogliere i minimi dettagli anche in scene d’azione frenetiche. Un pannello mini LED con 1152 zone indipendenti per il local dimming, la risoluzione UHD (3840 x 2160), una luminosità fino a 1440 nits e un pannello IPS offrono viste grandangolari fino a 178 gradi, garantendo ai giocatori di puntare diretti sui propri obiettivi.

L’altro modello in arrivo in Europa, il Predator CG552K, vanta un pannello OLED 4K da 55 pollici. È compatibile con NVIDIA G-SYNC ed è perfetto sia per i giocatori di PC che quelli di console:

Il pannello supporta una luminosità fino a 400 nits e offre colori realistici, con una precisione del colore pari a un Delta E <1 e una copertura della gamma colore DCI-P3 pari al del 98,5%. Supporta inoltre una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) tramite HDMI per offrire un gameplay fluido su dispositivi che la supportano.

La data di uscita per il mercato italiano non è stata ancora ufficializzata da Acer, mentre sul fronte dei prezzi al momento del lancio il Predator X32 sarà in vendita a partire da 3.299 euro, mentre il Predator CG552K avrà un prezzo di lancio suggerito di 2.699 euro.