Zaini per fotocamere reflex: 5 modelli a meno di 100€

Se avete appena acquistato una fotocamera reflex o è giunto il momento di rinnovare lo zaino che utilizzate per portarla sempre con sé insieme a tutti i suoi accessori, oggi vogliamo darvi una mano nella scelta, selezionando per voi cinque zaini perfetti per fotografi amatoriali e professionali, ma adatti anche per la vita di tutti i giorni.

Generalmente gli zaini pensati per trasportare, conservare e proteggere le fotocamere e gli accessori sono dotati di divisori rimovibili che possono essere posizionati come meglio si ritiene e tenere tutto ben saldo, ma è anche possibile rimuovere del tutto quei supporti ed utilizzare lo zaino per piccole trasferte o viaggi brevi.

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è la resistenza all’acqua. Può succedere, quando si è in giro a scattare foto, di venir sorpresi da una pioggia improvvisa e un buono zaino impermeabile può salvarvi da spiacevoli danni alla vostra attrezzatura.

Zaino AmazonBasics

La proposta che abbiamo pescato da AmazonBasics è pensata per contenere e proteggere fino a macchine fotografiche reflex e 3-4 obiettivi, ma anche un laptop da 17 pollici e tutta una serie di piccoli accessori come possono essere cavetti di ricarica, mouse o telefono.

L’interno dello zaino è imbottito e sono presenti dei divisori rimovibili che permettono di ottimizzare lo spazio in modo personalizzato. La presenza di lacci laterali permette inoltre di assicurare allo zaino accessori più ingombranti come un treppiedi.

Zaino Beschoi

Molto simile alla proposta precedente, questo zaino impermeabile è perfetto per contenere e proteggere una fotocamera compatta e fino a 5-6 obiettivi oltre a treppiedi e flash aggiuntivo, ma anche un laptop fino a 13″ o un iPad Pro da 12,9″.

Anche qui troviamo un inserto estraibile imbottito e divisori regolabili per ottimizzare al meglio lo spazio interno.

Zaino Leonardo

Divisori imbottiti personalizzabili perfetti per riporre e proteggere fino a 3 fotocamere SLR/DSLR, 3-4 obiettivi e piccoli accessori. L’esterno è realizzato in poliestere e nylon con spallacci imbottiti resistenti.

Sono presenti una serie di tasche per riporre tutti gli accessori di cui si ha bisogno mentre si è in movimento.

Zaino K&F

Lo zaino di K&F che vi suggeriamo è perfetto per riporre e portare con sé una fotocamera e tutti i suoi obiettivi aggiuntivi, ma anche un laptop da 13.3″, due tablet e tutto ciò di cui potete avere bisogno quando siete in giro.

Realizzato con materiale di nylon di alta densità, questo zaino è in grado di resistere allo strappo e all’acqua. È dotato di spallacci imbottiti traspiranti e un tappetino traspirante sul lato che poggia sulla schiena.

Zaino Neewer

Anche quest’ultima proposta punta ad accontentare tutti: con una dimensione di 42x28x14cm, questo zaino multiuso è pensato per portare con sé e proteggere una fotocamera di dimensioni normali e i suoi accessori, dagli obiettivi ai vari cavi di ricarica e trasferimento dati, così come batterie aggiuntive, treppiedi e molto altro.

Lo zaino dispone di un supporto con cinghie e fibbia su un lato per tenere saldi un eventuali treppiedi aggiuntivo, un ombrello o anche più semplicemente una bottiglia d’acqua.