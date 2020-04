Zoom: come creare le room

Matteo Tontini,

Creare le room su Zoom è molto semplice, ma per facilitare il processo ecco una semplice e intuitiva guida da consultare. Anzitutto bisogna specificare che per creare una stanza è necessario essere registrati e, quindi, accedere a Zoom con il proprio profilo.

Quindi, dopo aver scaricato e installato Zoom, nel caso in cui ci si dovesse registrare, bisognerà fare tap su Sign up e fornire il proprio indirizzo e-mail, nome e cognome. Poi sarà necessario accettare i termini del servizio (è possibile effettuare il login direttamente con il proprio profilo Facebook o Google, comunque).

Come creare una stanza su Zoom

Per creare una room su Zoom bisogna accedere al proprio profilo e:

Selezionare Settings

Nella sezione Meeting, fare tap su Meeting (Advanced)

Abilitare il toggle Breakout room

A questo punto si potrà premere il pulsante Breakout Rooms nella parte inferiore dello schermo, così si aprirà una schermata automatica con il conteggio dei partecipanti. L’utente potrà scegliere se creare la stanza manualmente, assegnando in prima persona il numero dei partecipanti a ogni stanza, o automaticamente. Dopodiché selezionerà Create Rooms. La stanza potrà essere rinominata, in più si potranno aggiungere ulteriori room e assegnarvi dei partecipanti (con il pulsante Assign). Grazie al pulsante Opsions, l’utente avrà inoltre la possibilità di spostare tutti i partecipanti nelle breakout room automaticamente, oppure consentire loro di ritornare alla sezione principale in ogni momento (nella hall in sostanza).

Una volta aggiunti i vari partecipanti alle stanze, l’utente potrà decidere a quale unirsi semplicemente facendo tap su Join. Sempre utilizzando il pulsante Breakout Rooms, avrà quindi l’opportunità di svolgere diverse azioni, come spostare i partecipanti da una stanza all’altra. Grazie al pulsante Close All Rooms, invece, si potranno chiudere tutte le stanze. In Breakout Rooms, a ogni modo, rimarranno salvate tutte le ultime stanze ricreate e le relative assegnazioni: ciò significa che, qualora un utente volesse riaprire le medesime stanze, potrà farlo con un semplice tap.

Se un utente entra nel meeting una volta che tutti i partecipanti sono stati assegnati alle room, comparirà una notifica sul pulsante Breakout Rooms: a questo punto non rimarrà che andare sul suo nome, selezionare Assign To e scegliere la stanza di destinazione per quel partecipante.